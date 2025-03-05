Ramazanda Sağlıklı Oruç Tutanlara Öneriler - Son Dakika
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Ramazanda Sağlıklı Oruç Tutanlara Öneriler

Prof. Dr. Coşkun Usta, ramazanda su, tuz ve şeker dengesini korumak için önerilerde bulundu.

05.03.2025 11:16
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, ramazanda oruç tutanların, vücudunun su, tuz ve şeker dengesini iyi ayarlayabilmek için doğal tuz tüketmesini, suyu iftardan sahura aralıklarla içmesini önerdi.

Usta, AA muhabirine, ramazanın ilk günlerinde vücudun oruca adaptasyonunun önemli olduğunu söyleyerek, gün içerisinde susamamak için özellikle sahurda baharatlı gıdalardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Sahurda çok şekerli besinlerin de tüketilmemesi gerektiğini anlatan Usta, "İftarda da şekerli besleniyorsak kan şekerinde ciddi yükselme, insülin salgılanması ve sonucunda açlık krizi durumu ortaya çıkıyor. İftarda biraz daha rahat beslenebilirsiniz ancak sahurda şekerli besinlerden uzak durun." dedi.

Usta, iftarda yiyeceklere bir anda yüklenilmemesi gerektiğini, orucu açmak için hurmayla başlayıp çorbayla devam etmenin, yağlı ve karbonhidratı yüksek ürünleri fazla tüketmemenin önemli olduğunu bildirdi.

Bazılarının "Oruç tutuyorum." diye iftardan sahura kadar yemek yemeyi tercih ettiğini dile getiren Usta, çok fazla beslenmenin, hormonal, kan seviyesi ve stres sistemi açısından riskli olduğunu vurguladı.

"Hurma tüketimini abartmayın"

Hurmanın sağlıklı bir besin olduğuna değinen Usta, şunları kaydetti:

"Hurma, içerdiği mineraller açısından çok iyi bir meyve. Ancak hurma, hamile kadınların düşük yapma riskini artırıyor. Düşük riski olan kadınlar varsa, lütfen hurmayı çok tüketmesinler, kasılmaya ve düşük yapma riskine neden olabiliyor. Tam tersi bir durum da var, doğuma yakın dönemde hurma tüketmeniz daha kolay doğum yapmanıza yardımcı olabilir."

Usta, günde en fazla 1-3 hurma tüketmekte fayda olduğunu, bu durumun çok abartılmaması gerektiğini söyledi.

Ramazanda su, tuz ve şeker dengesini sağlamanın önemine işaret eden Usta, şöyle konuştu:

"Oruç tutuyorsak vücudumuzun su, tuz ve şeker dengesini sağlamak çok önemli. Kalbimiz, sinirlerimiz, sodyumla, potasyumla, magnezyumla çalışan organlardır. Dolayısıyla mineralizasyonumuzu, su, tuz ve şeker dengesini çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Burada rafine işlem görmemiş doğal tuzları kullanmak her zaman çok faydalı. Kaya veya deniz tuzu fark etmez, doğal olması önemli."

İftarda bir anda çok fazla su tüketilmesinin sindirim sorunlarına, şişkinliğe, ihtiyaç olan gıdanın alınmamasına yol açtığını bildiren Usta, iftardan sahura kadar aralıklarla su tüketilmesini önerdi.

Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Coşkun Usta, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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