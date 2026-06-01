Rami Çocuk ve Sanat Bienali Başladı

Rami Çocuk ve Sanat Bienali, kitapları iki boyutlu sayfalardan çıkararak çocukların içine girebildiği, dokunabildiği ve deneyimleyebildiği üç boyutlu eğlenceli mekanlara dönüştürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ) işbirliğinde düzenlenen bienal, 15 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

"Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen sergi ve etkinlikler, her yaştan ziyaretçiye açık yapısıyla çocuklardan ailelere, eğitimcilerden sanat profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor.

"Bienal, resimli kitaplara yeni bir bakış açısı kazandırıyor"

ÇOKGENÇ Derneği Başkanı ve yazar Melike Günyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bienalin resimli çocuk kitaplarının yalnızca metin merkezli değil, aynı zamanda güçlü bir görsel sanat alanı olduğuna dikkati çektiğini söyledi.

Resimli kitapların çoğu zaman yalnızca hikayeleri üzerinden değerlendirildiğini belirten Günyüz, "Kitapları okuyup geçiyoruz ancak çizimlerin taşıdığı sanat diline çoğu zaman yeterince dikkat etmiyoruz. Rami Çocuk ve Sanat Bienali, resimli kitaplara farklı disiplinlerden bakılabileceğini göstererek yeni bir farkındalık oluşturdu." dedi.

Günyüz, görsel imgelerin, çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Bienalin, çocuk edebiyatı ile görsel sanatlar arasında güçlü bir bağ kurduğunu vurgulayan Günyüz, "Burada yalnızca kitaplar değil resimler, heykeller, mekanlar ve hatta Rami Kütüphanesi'nin mimarisi de bir okuma biçimi sunuyor. Okuma kültürünü yalnızca metinle değil, görsel ve mekansal deneyimle birlikte düşünmek gerekiyor." diye konuştu.

"Kitap sayfalarındaki çizgiler sahneye taşındı"

Bienalin küratörü Ayşe Kalyoncu Cumur ise organizasyonun çıkış noktasının, kitap sayfalarındaki illüstrasyonların büyütülerek yeni bir sanat deneyimine dönüştürülmesi olduğunu aktardı.

Cumur, "Kitapların sözcüklerinden çok, çizgilerinin ve görsel anlatımının taşıdığı anlam dünyasına odaklandık. Bir kitabın sayfasındaki çizginin sahnede, duvarda ya da üç boyutlu bir alanda nasıl dönüşebileceğini göstermek istedik." ifadesini kullandı.

Hazırlanan eserlerin yanında ilgili kitapların da sergilendiğini kaydeden Cumur, böylece ziyaretçilerin kaynak eser ile sanatçılar tarafından yeniden yorumlanan üretim arasındaki ilişkiyi doğrudan görebildiğini anlattı.

Ayşe Kalyoncu Cumur, "Ziyaretçiler bir kitabın özgün çizgisiyle, o çizginin yeniden tasarlanmış büyük ölçekli halini karşılaştırabiliyor. Bu yaklaşım, kitapların anlam dünyasını daha görünür hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kitapla kurulan ilişkinin yalnızca okumak değil, aynı zamanda onun atmosferine dahil olmak anlamına geldiğini belirten Cumur, bienalin çocukların ve ailelerin kitaplara farklı bir gözle yaklaşmasını amaçladığını söyledi.

"Bienal şehirde yoğun ilgi görüyor"

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik de bienalin, kütüphane içinde resimli çocuk kitaplarından oluşan yeni bir kültürel alan kurduğunu belirtti.

Bienalin yalnızca çocuklara yönelik bir etkinlik olmadığının altını çizen Çelik, yayıncılardan yazarlara, çizerlerden ailelere kadar farklı kesimlerin ilgisini çektiğini ifade etti.

Çelik, özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi gördüklerini söyleyerek, "Hedefimiz 100 bini çocuk olmak üzere toplam 500 bin ziyaretçiye ulaşmak. Kısa sürede oluşan yoğunluk, bienalin şehirde ciddi bir karşılık bulduğunu gösteriyor." sözlerini sarf etti.

Rami Kütüphanesi'nin üç yıllık süreçte yalnızca bir kütüphane değil, kültür ve sanat vadisi olma hedefiyle çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Çelik, bienalin bu vizyonun önemli projelerinden biri olduğunu vurguladı.

Toplam 55 bin metrekarelik bahçesi, açık alanları, okuma terasları, yeşil amfileri ve eğitim platolarıyla geniş bir kültürel üretim alanı sunan Rami Kütüphanesi, bienal süresince her gün farklı yaş gruplarına hitap eden onlarca etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Rami Çocuk ve Sanat Bienali 15 Haziran'a kadar açık

Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında sessiz kitaplardan ödüllü çizerlere, yaratıcı atölyelerden dijital deneyim alanlarına kadar çok sayıda bölüm sanatseverleri bekliyor.

Her yaştan ziyaretçiye açık olan organizasyon, çocuk edebiyatını yalnızca okunan bir alan olmaktan çıkarıp, sanat, aile katılımı, kültürel üretim ve deneyim odaklı çok boyutlu bir yapıya dönüştürerek İstanbul'un kültür sanat takviminde öne çıkan etkinlikler arasında yer alıyor.

Yaklaşık 100 renkli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan bienalde, 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı bulunuyor.

Bienal boyunca toplamda 500'ün üzerinde sergi, atölye, söyleşi, yazar-çizer buluşması ve katılımcı deneyim programı sanatseverlerle buluşuyor.

Kitapların renkli dünyasını gerçek dünyaya taşıyan bienal, çocukların resimli kitaplar aracılığıyla sanatla hikayeyle mekanla ve birbiriyle ilişkisini güçlendirmeyi hedefliyor.