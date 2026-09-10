Rapora göre Çin'de yüksek teknoloji sektörlerinin doğrudan yabancı yatırımdaki payı artıyor - Son Dakika
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Rapora göre Çin'de yüksek teknoloji sektörlerinin doğrudan yabancı yatırımdaki payı artıyor

Rapora göre Çin\'de yüksek teknoloji sektörlerinin doğrudan yabancı yatırımdaki payı artıyor
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Xiamen'de yayımlanan 2026 Çin İki Yönlü Yatırım Raporu'na göre, 2025'te yüksek teknoloji sektörleri fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 32'sini oluşturdu.

XİAMEN, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli sektörler, yabancı yatırımcıların giderek daha fazla yöneldiği alanlar haline gelirken, bu sektörlerin ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımlardaki payının da artmaya devam ettiği bildirildi.

Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde düzenlenen 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı kapsamında çarşamba günü yayımlanan 2026 Çin İki Yönlü Yatırım Raporu'na göre, 2025'te yüksek teknoloji sektörleri fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 32'sini oluşturdu. Bilimsel araştırma ve teknik hizmetler sektörünün payı ise toplamın yaklaşık beşte birine ulaştı.

Raporda, çok uluslu şirketlerin Çin'de araştırma ve geliştirme merkezleri kurma çalışmalarına hız verdiği ve Çin'i küresel inovasyon ağlarının önemli bir parçası olarak konumlandırdığı belirtildi.

2025'te bilimsel araştırma ve teknik hizmetler sektöründe 14.000 yeni yabancı sermayeli işletme kurulurken, bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 27,2 arttı. Sektörün fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımlardan aldığı pay da üst üste yedi yıldır istikrarlı şekilde artıyor.

Zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen Çin'e yönelik yabancı yatırım girişleri güçlü seyrini sürdürdü. Ülkede 2025'te kurulan yeni yabancı sermayeli işletme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 70.392 ile rekor seviyeye ulaştı.

2026 yılının ilk yarısında ise yeni yabancı sermayeli işletme sayısı önceki yıla göre yüzde 5,3 artarken, fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım tutarı 402,14 milyar yuana (yaklaşık 59,34 milyar ABD doları) yükseldi.

Raporda ayrıca, yatırım kaynaklarının giderek çeşitlendiğine dikkat çekilerek, Kuşak ve Yol ortağı ülkelerin Çin'e yönelik yabancı sermaye girişlerinin başlıca itici güçlerinden biri haline geldiği belirtildi.

Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın organizasyon komitesi ile Çin Devlet Konseyi Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından ortaklaşa hazırlanan raporun, bu yıl dördüncü yıllık edisyonu yayımlandı.

Çin'in yurtdışına yönelik yatırımları ile ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımların önemli bir göstergesi olarak görülen fuar, bu yıl 129 ülke ve bölgeden heyetlerin katılımıyla 8-11 Eylül tarihlerinde düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Xiamen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rapora göre Çin'de yüksek teknoloji sektörlerinin doğrudan yabancı yatırımdaki payı artıyor - Son Dakika

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