Raul Castro'ya ABD'den Cinayet Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Raul Castro'ya ABD'den Cinayet Suçlaması

21.05.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Raul Castro'ya 1996'da uçak düşürme olayıyla ilgili cinayet ve komplo suçlaması yöneltti.

(ANKARA) - ABD, 1996'da "Brothers to the Rescue" grubuna ait iki uçağın düşürülmesine ilişkin eski Küba lideri Raul Castro hakkında cinayet ve ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo suçlamaları yöneltirken; Havana yönetimi suçlamaları "siyasi manevra" olarak nitelendirdi. ABD Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche, Castro hakkında "yakalama kararının" oduğunu belirtti.

ABD Başsavcı Yardımcısı Blanche, Miami'deki Freedom Tower'da yaptığı açıklamada, Castro'nun, uçakların düşürülmesi ile Armando Alejandre Jr., Carlos Alberto Costa, Mario Manuel de la Peña ve Pablo Morales'in ölümü nedeniyle dört ayrı cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Blanche, "ABD ve Başkan Trump vatandaşlarını unutmaz ve unutmayacaktır" dedi.

Gazetecilerin Castro'nun ABD'ye getirilip getirilmeyeceğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Blanche, "Castro hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirtti ancak olası bir operasyonu" doğrulamadı. Blanche, "Kendi isteğiyle ya da başka bir şekilde buraya geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

94 yaşındaki Castro'nun olay sırasında Küba Silahlı Kuvvetleri'nin başında bulunduğu ve olay sonrası uluslararası tepkiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Suçlamalara ilişkin yargı sürecinin ABD mahkemelerinde görüleceği, bazı suçlamalar için idam veya müebbet hapis cezası öngördüğü kaydedildi.

ABD'nin Ocak ayında eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro hakkında da benzer süreç yürüttüğü ve askeri operasyon düzenlediği hatırlatıldı.

KÜBA'DAN SUÇLAMALARA TEPKİ

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise suçlamaları "hukuki temelden yoksun siyasi bir manevra" olarak nitelendirdi.

Díaz-Canel, ABD'yi "Küba halkına toplu cezalandırma uygulamakla" suçlarken; iddianamenin, "Küba'ya yönelik askeri saldırı çılgınlığını meşrulaştırmayı amaçladığını" savundu. Díaz-Canel, "uçakların Küba'nın kendi yetki alanındaki sularda, meşru müdafaa kapsamında düşürüldüğünü" öne sürdü.

RUBIO: "BAŞKAN TRUMP, ABD İLE YENİ BİR KÜBA ARASINDA YENİ YOL SUNUYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da dün yayımladığı mesajda, "Başkan Trump, ABD ile yeni bir Küba arasında yeni bir yol sunuyor" dedi. Rubio, Küba'daki elektrik kesintileri ve gıda sıkıntısından, askeri kontrol altındaki holding GAESA'yı sorumlu tuttu.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Raul Castro'ya ABD'den Cinayet Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm Yetkililer “içmeyin” dedi Deprem sonrası Malatya’da kritik alarm! Yetkililer “içmeyin” dedi
Erdoğan’dan “veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Erdoğan’dan “veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Yavuz Bingöl: Siyasetten uzak kalamıyorum
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Fenerbahçe’ye 85 milyon euroluk engel Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk engel

10:32
Fenerbahçe’den Sörloth bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:51
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
Serenay Sarıkaya dahil 25 kişinin adı geçiyor! İşte ünlülere yöneltilen suçlamalar
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 10:40:22. #7.13#
SON DAKİKA: Raul Castro'ya ABD'den Cinayet Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.