Ravan Selame: Babasından Kalma Toprakla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ravan Selame: Babasından Kalma Toprakla Mücadele

06.05.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de Ravan Selame, babasından kalan topraklarda zorluklara rağmen yeniden tarım yapıyor.

DEYR Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşayan 25 yaşındaki Ravan Selame el-Karnavi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden babasından hatıra kalan toprakları ayakta tutmaya çalışıyor.

İsrail saldırılarında babasını kaybeden ve evleri yıkılan Ravan, ailesinin geçimini sağlamak için eğitimini yarıda bırakarak çiftçiliğe yöneldi.

Babasının hayattayken ekip biçtiği toprağı yeniden ayağa kaldırmaya çalışan Filistinli genç kadın, kısıtlı imkanlarla tarım yaparak hayata tutunmaya çalışıyor.

Babasını ve evlerini kaybettikten sonra verdiği yaşam mücadelesini AA muhabirine anlatan Ravan, "Sanki dünya başıma yıkıldı ama sonra her şeye yeniden başladık; yeniden toprağı ekmeye, yeniden inşa etmeye başladık." dedi.

Gazze'de hayatın artık çok zor olduğunu belirten Ravan, "Eskiden toprağı ekerken babam yanımızdaydı, ama şimdi babam yok, onu tarladan eve dönerken kaybettik. Şimdi ise hayat çok zor." sözleriyle babasına duyduğu özlemi dile getirdi.

Babası hayattayken kiraladıkları araziyi tekrar ekmeye başladıklarını aktaran Ravan, şöyle konuştu:

"Her şeyi en baştan inşa etmeye dönüyoruz elimizden geldiğince, gücümüz yettiği kadar çabalıyoruz. Burayı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Şimdi buğday ektik ama aslında bunu hasat edip edemeyeceğimizi, harmanlayıp harmanlayamayacağımızı bile bilmiyoruz. İnsanın aklında bir şeyi tamamlamak varken onu tamamlamaya güç yetirememesi, her bakımdan çok yorucu."

"Bu toprak bana babamı hatırlatıyor"

Babasını tarladan eve dönerken kaybettiğini anlatan Ravan, gözyaşlarına içinde şunları söyledi:

"Bu toprak bana babamı hatırlatıyor. Buraya her geldiğimde onunla birlikte geçirdiğimiz günleri düşünüyorum. Her gün bu tarlaya geldiğimde, şöyle ekinlerin etrafında oturduğumda birlikte hasat yaptığımız zamanları, birlikte yürüdüğümüz, birlikte gidip geldiğimiz o anları hatırlıyorum."

Gazze genelinde su kıtlığı yaşandığına işaret eden genç kadın, tarlada sulama yapmak için kullandıkları motorun da bozulduğunu söyledi.

Filistinli genç kadın, Gazze'de tarım için gerekli tüm araç gereçlerin savaşta kullanılamaz hale geldiğini ve yenilerinin çok yüksek fiyatlara satıldığını ifade etti.

Ektikleri toprağın tek geçim kaynağı olduğunu belirten Ravan, "Bölge çok tehlikeli olmasına rağmen, bombaların altında bu toprağı ekerek geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ravan Selame: Babasından Kalma Toprakla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:31
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:36:43. #7.12#
SON DAKİKA: Ravan Selame: Babasından Kalma Toprakla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.