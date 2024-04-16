Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi Türk Patent ve Marka Kurumu\'ndan Patent Aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Soyaslan'ın öncülüğünde geliştirilen "Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi", Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan patent almaya hak kazandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Raya Montajlı Tümleşik Asansör Tahrik Sistemi"nin üretim ve test süreçleri, TÜBİTAK tarafından desteklenerek prototipi geliştirildi.
Çalışma ekibinde Soyaslan'ın yanı sıra Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu'ndan Öğretim Görevlisi Dr. Yusuf Avşar ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu da yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyaslan, ürüne asansör sektöründen yoğun bir ilgi olduğunu ve seri üretim için görüşmeler yapıldığını belirtti.
SUBÜ Rektörlüğü, TÜ Rektörlüğü ve BTÜ Rektörlüğü'nün patent sahibi olduğu buluşun, üretim süreçlerinde döküm yöntemine ihtiyaç duymadığını bildiren Soyaslan, şunları kaydetti:
"Motor gövdesi, aynı zamanda motor şasisi olarak görevi yapıyor. Motor gövdesi asansör taşıyıcı rayına direkt olarak dik bir şekilde bağlanıyor ve tahrik sisteminin yükünün tamamı binaya binmiyor. Böylece tümleşik bir asansör tahrik sistemi ortaya çıkıyor. Buluş sayesinde, raya montajlı olarak gerçekleştirilen, makine şasi yapısı gerektirmeyen, sistemin toplam ağırlığını dengeli şekilde taşıcıyı ve karşı ağırlık kılavuz raylarına dağıtabilen, düşük hacim ve kütleye sahip, döküm yerine plaka saclardan lazer kesim yöntemi ile üretilen ve minimum düzeyde talaşlı imalata ihtiyaç duyan bir asansör çekiş motoru tasarımı elde edilmiş oldu."
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