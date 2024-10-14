Recai Kutan için Malatya\'da taziye

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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için memleketi Malatya'da taziye programı gerçekleştirildi.

Ankara'da 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Anadolu Gençlik Derneği Malatya Şubesi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, Kutan'ın çocukları İsmail, Murat ve Ahmet Kutan taziyeleri kabul etti.

Taziyeye, Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, vatandaşlar ve partililer katıldı.