Reçak Katliamı\'nın 26. Yılı Anıldı

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Kosova Savaşı'nın en büyük katliamlardan biri olan ve ülkeye NATO tarafından uluslararası müdahale yapılması konusunda dönüm noktası olarak kabul edilen 15 Ocak 1999'daki "Reçak Katliamı"nın 26. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti, dönemin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Kosova Misyon Şefi William Walker, ülkede görevli uluslararası temsilciler ile vatandaşlar, Ştimle Belediyesine bağlı Reçak köyünde "Reçak Katliamı" anıtına çiçek bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Ardından gerçekleşen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Osmani, Reçak'ta kadın ve yaşlıların da aralarında olduğu 45 kişinin Sırbistan'ın soykırımcı rejimi tarafından katledildiğini söyledi.

26 yıl önce Reçak'ta insanlık ile vahşetin karşı karşıya geldiğini belirten Osmani, "Katliamın görüntüleri dünyayı sarstı, uluslararası vicdanı etkiledi ve diplomasiyi harekete geçirdi. Tüm bunlar, cesareti ve özverisiyle halkımızın çektiği acıların yadsınamaz gerçeğini dile getiren büyük dostumuz William Walker sayesinde gerçekleşti." diye konuştu.

Kosova Başbakanı Kurti de Reçak'ta sivilleri katledenlerin Sırbistan'da serbest olması nedeniyle adalet mücadelesinin bitmediğini vurguladı.

Reçak Katliamı, gün boyunca çeşitli şehirlerde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Reçak Katliamı

15 Ocak 1999'daki Reçak Katliamı'nda 45 Kosovalı Arnavut, Ştimle Belediyesine bağlı Reçak köyünde, "Kosova Kurtuluş Ordusuna (UÇK) yardım ettikleri" gerekçesiyle Sırp ordu ve paramiliter birliklerince vahşice katledilmişti. Söz konusu katliam, Kosova'ya NATO tarafından uluslararası müdahale yapılması konusunda dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Dönemin AGİT Kosova Misyon Şefi William Walker, birçok medya temsilcisiyle katliamdan bir gün sonra köyü ziyaret ettiği sırada gördüklerini "Hayatımdaki en üzücü olay" olarak nitelendirmiş, "Gördüğüm kadarıyla bir katliam ve insanlık suçuyla karşı karşıya olduğumuz aşikardır" ifadesini kullanmıştı.

Walker'ın Reçak'ta yaptığı açıklamalar, dünya basınında geniş yankı uyandırmış ve katliamdan sonra 24 Mart 1999'da NATO'nun Sırbistan ve Kosova'daki Sırp birliklerine yönelik havadan ve 12 Haziran 1999'da karadan müdahalesi başlamıştı.

Katliamın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu yargıçlarınca olayla ilgili sadece Sırp polis memuru Zoran Stojanoviç, 15 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Reçak Katliamı'nı "kurgu" olarak nitelendiriyor.