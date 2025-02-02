Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a Geçişler Başladı - Son Dakika
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Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a Geçişler Başladı

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının ikinci gününde 46 Filistinli hasta Mısır'a geçiş yaptı.

02.02.2025 16:18
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Uzun bir süreden sonra yeniden açılan Refah Sınır Kapısı'nın faaliyete geçmesinin ikinci gününde, 46 Filistinli hasta ve yaralı, refakatçileriyle birlikte Gazze Şeridi'nden Mısır'a geçiş yaptı.

Bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, bugün, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a 46 hasta ve yaralı geçti.

Hasta ve yaralıların refakaçilerinin de geçiş yaptığını belirten kaynak, geçiş yapan hastaların çoğunluğunun kanser hastası olduğunu kaydetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Tıp Merkezi'nde toplanan hasta, yaralı ve refakatçi yakınları, otobüs ve ambulanslarla Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

Yapılan ateşkes anlaşması gereği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gözetiminde günlük 50 hasta ve yaralının Refah Kapısı'ndan tedavi amacıyla Mısır'a geçmesi bekleniyor.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs 2024'te kapatılmıştı

İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer alıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a Geçişler Başladı - Son Dakika

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