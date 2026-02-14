İran'da kısa süre önce gözaltına alınan reformist siyasetçilerden eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhsin Eminzade'nin serbest bırakıldığı bildirildi.
Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, eski reformist cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı görevi yapan Eminzade, kefaletle serbest bırakıldı.
Eminzade, bazı reformcu siyasetçilerle birlikte "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam ve İbrahim Asgarzade önceki gün, Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri de dün serbest bırakılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Reformist Siyasetçi Eminzade Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?