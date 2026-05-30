Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırılan gazeteci Reha Muhtar'ın tedavisi devam ediyor.
İlçede yaşayan Muhtar, önceki gün rahatsızlanması üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtilen Muhtar'ın tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Reha Muhtar Hastanede Tedavi Oluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?