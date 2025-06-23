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Rehberler Sigortalanmalı

Rehberler Sigortalanmalı
23.06.2025 12:12
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TUREB Başkanı Tanrıdağlı, turist rehberlerinin sigortalı çalıştırılmasını talep etti.

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tanrıdağlı, acentelerin turist rehberlerini sigortalı çalıştırmalarının gerektiğini belirterek, "Acentelerle rehberlerimiz, günübirlik turlar için ya da paket tur dediğimiz konaklamalı turlar için hizmet sözleşmesi imzalıyorlar. Dolayısıyla acentelerin görevi, rehberi her türlü ihtimale karşı sigortalamaktır." dedi.

TUREB Başkanlığına üç ay önce seçilen Tanrıdağlı, AA muhabirine, bu yıl turizmin 2024'e göre çok daha iyi olmasını umduklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da turizm artışı yaşandığına dikkati çeken Tanrıdağlı, Anadolu'nun 10 bin yılı aşkın tarih ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasının cazibesiyle son yıllarda dünyanın pek çok yerinden turistleri ağırladığını dile getirdi.

"Önemli bir kesim rehber, herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesinin altında değil"

TUREB'e bağlı 13 oda ile 15 bin üyenin bulunduğunu, 10 bininin aktif çalıştığını anlatan Tanrıdağlı, rehberlerin şu anda en çok mağduriyet yaşadıkları konulardan birinin sigortasız çalıştırılmak olduğunu söyledi.

Tanrıdağlı, şunları kaydetti:

"Rehberin çalıştığı acente, rehberini sigortalar mı, sigortalamaz mı? Bu, önemli bir konu. Ben birine iş veriyorsam emrimde ve gözetimimde çalışan kişi, verdiğim işi sevk ve idare ediyorsa her türlü sigortası bana aittir. Bu, yasal ve etik olarak düşündüğümüz zaman böyle olmalıdır. Acentelerle rehberlerimiz, günübirlik turlar için ya da paket tur dediğimiz konaklamalı turlar için hizmet sözleşmesi imzalıyorlar. Dolayısıyla acentelerin görevi, rehberi her türlü ihtimale karşı sigortalamaktır. Sosyal sigorta, bu noktada çok önemlidir. Bazı kesimler, 'Rehberi sigortalamaya gerek yok.' diyor. 'Gerek yok.' demekle olmaz. Yasal yükümlülük budur yani sigortalanması lazımdır.

Birçok rehber arkadaşımız, herhangi bir sosyal güvence şemsiyesinin altında değil. Bazı arkadaşlarımız, acenteye bağlı çalışıyorlar ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) rehber kodu ile sigortalanıyor, bazıları kendi hesabına çalışıyor, fatura kesiyor fakat önemli bir kesim rehber de herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesinin altına girmemiş durumda. Bizim acentelerden istediğimiz, yasal olarak çalıştırdıkları rehberi sigortalamak zorunda olmaları ve buna uymaları."

İlgili kurumlarla işbirliğine hazır olduklarının altını çizen Tanrıdağlı, bu konuda SGK ile gereken görüşmeleri yaptıklarını, turizm paydaşlarının bir araya gelerek bu konuyu çözmeleri gerektiğini belirtti.

"Bu savaştan en az şekilde etkilenmeyi umut ediyoruz"

İsrail ile İran arasındaki çatışmadan son derece üzüntü duyduklarını dile getiren Tanrıdağlı, İranlıların son yıllarda doğu bölgelerinde çok yoğun turistik faaliyetlerinin olduğunu ancak gelişmelerin bunu sekteye uğratabileceğini anlattı.

Son yıllarda İran turlarının arttığını ve Farsça bilen 64 rehberin bu destinasyondan para kazandığını ifade eden Tanrıdağlı, bu çatışmadan sadece İranlı turistlerin değil yurt dışından gelen diğer turistlerin de etkilenebileceğini söyledi.

Abdulkadir Tanrıdağlı, "Doğu ülkelerinden gelen turistlerin uçuş süresi artacak. Füzeler havada ve güvenlik tehlikesi var. Turizm, çok nazik bir olaydır. Güvenli olmayan yerlere turist gitmez. Umudumuz, en kısa zamanda bu olayların çözülmesidir. Turizm için Türkiye, olağanüstü çabalar gösteriyor ve bu savaştan en az şekilde etkilenmeyi umut ediyoruz." dedi.

İran'da böyle bir sıkıntı olduğunda ilk bu rehberlerin etkileneceğine işaret eden Tanrıdağlı, TUREB'e kayıtlı Farsça bilen 64 rehberin 57'sinin eylemli olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Tanrıdağlı, "Rehberlerimizin İran-İsrail saldırılarından en az etkilenmesi için çalışmalar yapıyoruz. 24 Haziran'da yönetim kurulu olarak toplantı yapacağız. Bu toplantıya kadar bazı belge ve bilgileri biriktiriyoruz, araştırıyoruz, ona göre karar mekanizmamızı çalıştıracağız. Rehberlerimizin gelirleri ile ilgili neler yapabileceğimize karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"TUREB'in denetim yetkisi var"

Tanrıdağlı, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile meslek odalarına denetleme yetkisinin verildiğini belirterek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, meslek oda denetmenleri ve TÜRSAB ile denetim yaptıklarını söyledi.

Abdulkadir Tanrıdağlı, "Bazı paydaşlarımız, seçim dönemine girmiş olacaklar ki 'TUREB'in denetim yetkisi yoktur.' diyorlar. Kanunda bizim turizm paydaşı olarak denetim yetkimiz çok açık. TUREB'in denetim yetkisi var. Bu görevin eşitlik, karşılıklı saygı ve özveriye dayalı yürütülmesinden yanayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Güncel, Rehber, turist, Turizm, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rehberler Sigortalanmalı - Son Dakika

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