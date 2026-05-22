Rekabeti Koruma Açısından 23 Milyon TL Ceza!

TİCARET Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca vatandaşları mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete sebebiyet veren uygulamalara ilişkin 23 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 369 sayılı toplantısında; vatandaşlarımızı mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete sebebiyet veren uygulamalara ilişkin 156 adet dosya görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 146'sı mevzuata aykırı bulunmuş ve yaklaşık 23 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 17 adet reklam hakkında erişim engeli uygulanması kararlaştırılmıştır. Böylelikle yılın ilk 4 ayında Reklam Kurulu tarafından uygulanan toplam para cezası tutarı 122 milyon Türk lirasını aşmıştır" denildi.

5G REKLAMLARINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZASI

Toplantının ana gündem konularından birinin 5G teknolojisi ile ilgili reklamlar olduğu belirtilerek, "Reklam Kurulu'nun 369 sayılı toplantısının ana gündem konularından birini, '5G teknolojisi' olarak adlandırılan beşinci nesil mobil haberleşme altyapısının ülkemizde 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla resmen devreye girmesiyle birlikte yoğunlaşan reklam kampanyaları oluşturmuştur. Bu kapsamda, Reklam Kurulu tarafından tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamlarına ilişkin olarak üç işletmeci hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, işletmecilerin sektördeki üstünlük iddiaları yakından takip edilmekte ve sektörel bazda yapılan incelemeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

YANILTICI SAĞLIK BEYANLARINA İDARİ YAPTIRIM

Son zamanlarda, elektronik pazar yerlerinde yer alan soru-cevap alanlarının satıcılar tarafından sıklıkla yanıltıcı nitelikteki sağlık beyanları için kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Bu alanlarda tüketicilere iletilen endikasyon belirten ifadeler ile hastalıkların tedavisine ilişkin beyanlar Kurul tarafından titizlikle incelenmektedir. Bu kapsamda, elektronik pazar yerlerinde satışa sunulan ve kamuoyunda 'Kadın sirkesi' veya 'Sultan sirkesi' olarak bilinen sirke ürünlerine ilişkin soru-cevap alanlarında yer verilen yanıltıcı sağlık beyanları hakkında başlatılan incelemeler neticesinde 9 adet firmaya idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

"Elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital ortamlarda tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz yönde etkileyen manipülatif arayüz tasarımları, seçenekler ya da ifadelerin kullanımı artmıştır. Karanlık ticari tasarım olarak adlandırılan ve dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, haksız ticari uygulama olarak kabul edilmekte olup karanlık ticari tasarımlara ilişkin incelemeler Reklam Kurulu tarafından kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu çerçevede, tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkilemeye yönelik olarak ücretli bazı hizmetlerin önceden seçili şekilde tüketicilere sunulması nedeniyle bir firma hakkında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Reklam Kurulu, yakından takip ettiği yasa dışı bahis ve kumar reklamları hakkında bu ay da incelemelerine devam etmiştir. Reklam Kurulu'nun 369 sayılı toplantısında; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşlarımızı çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 16 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla çalışma ve denetimlerimizi aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."