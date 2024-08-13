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Rekor sıcaklıklar ve yüksek buharlaşma Çukurova'da su riskini arttırdı

Çukurova'da sulama kanalları kapalı sisteme dönüşecek

DSİ Adana Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan:

"Çalışmalar tamamlanınca Seyhan Ovası'nda su sıkıntısı kalmayacak"

"Hakkaniyetli su yönetimi yapıyoruz"

ADANA - DSİ Adana Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, iklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarında azalma olduğunu belirterek, "Bu sene yaşanan sıkıntıların temel sebebinin yağış miktarının bu yıl düşük kalması, hava sıcaklarının rekor seviyelerde olmasından dolayı yaşanan yüksek buharlaşma ve bitki su ihtiyacının artmasıdır" dedi.

Tarımsal üretimde önemli bir yer tutan Adana'da, Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi bir uyarı yapıldı.

Uyarıda, mevcut suyun sadece meyve bahçelerine yeteceği, güzlük soğan, patates, sarımsak ve çeşitli sebzelerin ekilmemesi gerektiği, aksi halde su verilemeyeceği belirtildi. Bunun üzerine DSİ Adana Bölge Müdürlüğü bölgede inceleme yaptı. Arazide yapılan inceleme sonucunda su sorunuyla ilgili brifing toplantısı yapıldı. Ardından DSİ Adana Bölge Müdür Yardımcısı Bekir Pehlivan, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Su kaynaklarına çok ciddi yatırımlar yapılmıştır"

Pehlivan, Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su potansiyelinin bin 313 metreküp olduğunu kaydederek, "Bu da ülkemizin su stresi altında olduğunu göstermektedir. Bu rakamın bin metreküpün altına düşmesi ise bizim su fakiri bir ülke olduğumuz anlamına gelmektedir. Son 22 yılda, su ile alakalı yaşanabilecek sıkıntıları bertaraf etmek adına su kaynaklarına çok ciddi yatırımlar yapılmıştır. Türkiye genelinde sadece su ve sulama yatırımlarına 2,4 trilyon lira kaynak ayılarak 10 binden fazla tesis hayata geçirilmiştir. Bunun dışında bireysel ve sektörel farkındalığı artırmak için Türkiye genelinde Su Verimliliği Seferberliği başlatılmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen iklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarımızdaki azalma hepimizin malumudur. Bu sene yaşanan sıkıntıların temel sebebi; yağış miktarının bu yıl düşük kalması, hava sıcaklarının rekor seviyelerde olmasından dolayı yaşanan yüksek buharlaşma ve bitki su ihtiyacının artmasıdır" diye konuştu.

"Yıllık 10 milyar TL zirai gelir artışı"

Bu olumsuz etkilerden en fazla etkilenen bölgenin Çukurova Bölgesi olduğunun altını çizen Pehlivan, "Çukurova'nın kalbi olan Adana'da, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce inşa edilmiş olan Seyhan, Yedigöze ve Çatalan Barajlarımızdan her yıl 1 milyon 760 bin dekar tarımsal arazi sulanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2024 yılları arasında Adana'ya toplam 42 milyar TL yatırım yapılmış olup, bu yatırımlar neticesinde 149 adet tesis hizmete alınmıştır. Bu tesislerin 11'i baraj, biri gölet ve 39'u sulama tesisidir. Hizmete alınan bu tesisler sayesinde Adanalı çiftçilerimiz için yıllık 10 milyar TL zirai gelir artışı sağlanmıştır" dedi.

"Seyhan sulaması kapalı sisteme dönüştürülüyor"

Seyhan sulamasının kapalı sisteme dönüştürülmesi amacıyla tüm aşamalar geçilerek proje yapımı çalışmalarına başlandığını vurgulayan Pehlivan, daha sonra şunları söyledi:

"Süreç halen devam etmektedir. Seyhan ve Çatalan Barajı rezervuar alanında su alma yapısının altında kalan ve kullanılamayan suların değerlendirilmesi için DSİ Adana Bölge Müdürlüğümüz tarafından projeler geliştirilmiştir. Söz konusu projeler kapsamında Seyhan Barajı'ndan Seyhan Ovası'na ilave su temini hedeflenmektedir. Bu projede Ağustos ayı sonunda inşaat ihalesine çıkılması hedeflenmektedir. Ayrıca, Çatalan Barajı'ndan daha fazla ilave su alınabilmesi için de çalışmalar devam etmektedir. Çalışmanın ilk etabı 2025 yılı sulama sezonuna yetişecek olup, yapılacak bu çalışmalar neticesinde Çatalan Barajı'nda toplamda 1,73 milyar metreküp ilave su depolanacaktır. 1,73 milyar metreküp suyun 860 milyon metreküpü 2025 yılı sulama sezonunda çiftçilerimizin hizmetine sunulmuş olunacaktır. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Seyhan Ovası'nda herhangi bir su sıkıntısının yaşanmayacağı öngörülmektedir."

"Bu yıl yaklaşık 1,5 milyar metreküp su çiftçilerimiz tarafından kullanılmıştır"

Pehlivan, aşağı Seyhan Ovası'ndaki meyve bahçeleri ve diğer ekili ürünlerin sulanması maksadıyla kanallara su verme işleminin devam ettiğini söyleyerek, "Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyar metreküp su çiftçilerimiz tarafından kullanılmıştır. Ancak barajlardaki su miktarı sadece ekili ürünlere yetecek miktarda olup, Eylül ayında 3. ürün ekimi yapılması halinde sulama suyunun bu alanlara verilememesi riski bulunmaktadır. Bu konu ile alakalı çiftçilerimizi bilgilendirmek, suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmek ve ileride mağduriyet yaşanmasına engel olmak adına Sulama Birliği tarafından köy ve mahalle muhtarlıklarına resmi yazı yazılmıştır. Bu yazı ile depolama tesislerimizde bulunan tarımsal sulama suyunun azalmasına işaret edilmiştir. Aşağı Seyhan Ovası'nda suyun tasarruflu kullanılmasına özellikle vurgu yapılmıştır. Netice olarak; hedefimiz belirli bir plan ve teknik hesaplamalar çerçevesinde, kıymetli çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve ürün kaybı yaşamamaları adına adil ve hakkaniyetli bir su yönetimini uygulamaktır. Yapılan bu doğru yönetimle kuraklık ve su kıtlığına rağmen çiftçilerimize herhangi bir ürün veya verim kaybı yaşatılmamıştır" dedi.