Rektör İftar Programında Öğrencilerle Buluştu

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki yemekhanede iftar programı düzenlendi.
Programa katılan Rektör Prof. Dr. Gençcelep, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini söyledi.
Öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Gençcelep, öğrencilerden içinde bulundukları zamanın kıymetini bilmelerini istedi.
Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hayati Çavuş ve Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Genel Sekreter Doç. Dr. Saim Gündoğan ile öğrenciler katıldı.
