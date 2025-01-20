Rektör İsmail Bakan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakan, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafını seçen Bakan, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" adlı fotoğrafını seçen Bakan, "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" adlı fotoğrafını seçti.

Bakan, "Günlük Hayat" kategorisinde de Ahmet Oktalı'nın "Görkemli gece" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bakan, AA muhabirine, oylamaya konu olan fotoğrafların çok başarılı olduğunu ifade etti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Bakan "AA'nın bu yıl 5 farklı kategoride düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına bizler de katıldık. Seçimlerimizi yaptık ve her kategoride birbirinden kıymetli kareler yer almış. 2024 yılında bizi etkileyen olayları anlatan karelere oy verdim. Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.