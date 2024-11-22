Rektör Kaçar, Mezun Olduğu Okulda Buluştu - Son Dakika
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Rektör Kaçar, Mezun Olduğu Okulda Buluştu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Kaçar, mezun olduğu okulda kariyer etkinliğine katıldı.

22.11.2024 19:46
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, mezun olduğu Ramazan Patat İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda düzenlenen kariyer planlama etkinliğine katılan Kaçar, okuldan 1978 yılında mezun olduğunu söyledi.

Yıllar önce öğrenim gördüğü okulda olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kaçar, mezun olduğu yıla göre okulda büyük değişiklikler yaşandığını kaydetti.

Kaçar'ın o dönemki ilkokul öğretmenleri Sabri ve Emine Turgutoğulları da eski öğrencilerinin başarılarını görmekten gurur duyduklarını belirttiler.

Kaynak: AA

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