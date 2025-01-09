Rektör Şahin \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde Cemal Yurttaş'ın "Gitme dur" fotoğrafını tercih eden Şahin, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" fotoğrafını seçen Şahin, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar???????'ın "Utanç" fotoğrafını tercih etti.

Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını aktaran Şahin, AA çalışanlarına başarılar diledi.