Remzi Çayır'dan İmamoğlu'nun Diplomayı İptal Kararına Tepki

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Karara tepki gösteren Çayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmek, çatlattığınız hukuk kolonlarını yerle bir etmektir. Bu kadarı vicdani de değildir akli de. İktidar, ülkenin huzurunu da hukukunu da mahvetmiştir!" ifadelerini kullandı.