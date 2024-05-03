Renk Körlüğü Olan Genç Mozaik Sanatıyla Hastalığını Yeniyor - Son Dakika
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Renk Körlüğü Olan Genç Mozaik Sanatıyla Hastalığını Yeniyor

Renk Körlüğü Olan Genç Mozaik Sanatıyla Hastalığını Yeniyor

Gaziantep'te renk körlüğü teşhisi konulan 16 yaşındaki Ertuğrul Savcılıoğlu, mozaik kursunda renkleri ezberleyerek hem hastalığını yenmeye çalışıyor hem de renkli eserler üretiyor. Savcılıoğlu, mozaik öğretmeni Şeyda Çetinkaya'nın yönlendirmesiyle renkleri ezberlemeye başladı ve yaklaşık 7 yıldır mozaik sanatına devam ederek renkli tablolar üretmeyi başardı. Ertuğrul'un annesi, oğlunun mozaik kursuna gelmesiyle renkleri ayırt etmeyi öğrendiğini ve bu durumu mozaik yaparak aşmaya çalıştığını belirtti. Mozaik öğretmeni Şeyda Çetinkaya ise Ertuğrul'un renkleri karıştırma sorununu mozaik sanatıyla aştığını ifade etti.

03.05.2024 11:34
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Gaziantep'te, ilkokuldayken renk körlüğü teşhisi konulan 16 yaşındaki Ertuğrul Savcılıoğlu, mozaik kursunda renkleri ezberleyerek hem hastalığını yenmeye çalışıyor hem de renkli eserler üretiyor.

Öğretmenlerinin renkleri karıştırdığını fark edip durumu ailesine bildirmesi üzerine hastaneye götürülen Savcılıoğlu'na renk körlüğü teşhisi konuldu.

Arkadaşının tavsiyesiyle stres atmak için Çocuk Sanat Merkezi'ndeki mozaik kursuna başlayan Savcılıoğlu, boş zamanlarını mozaik yaparak değerlendirdi.

Belirli renkleri veya aynı rengin tonlarını algılamakta güçlük çeken Savcılıoğlu, mozaik öğretmeni Şeyda Çetinkaya'nın yönlendirmesiyle renkleri ezberlemeye başladı.

Yaklaşık 7 yıldır mozaik sanatına devam eden Ertuğrul Savcılıoğlu, karıştırdığı renkleri ezberleyerek renkli tablolar üretmeyi başardı.

Ertuğrul'un öğretmeninin de yardımıyla yaptığı eserler, kurs gördüğü merkezde sergilendi.

Ertuğrul Savcılıoğlu, AA muhabirine, mozaik atölyesinin kendisi için bir fırsat olduğunu ve burada güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

İlk zamanlarda sadece cam kırdığını ama gitgide kendisini geliştirdiğini ifade eden Savcıoğlu, "İlk başta kırdığım camlar yamuk oluyordu ve renkleri tutturamıyordum. Ama ilerleyen zamanlarda bunu düzelttim. Şimdi de doğal taş çalışıyorum. İlk zamanlarda mozaik yaparken renkleri karıştırdığım için çok fazla zorlanıyordum ama burada Şeyda hocanın yardımıyla o sorunu aştım. Bir işe başlayıp o işin sonunu getirmek beni mutlu ediyor." diye konuştu.

İlk başladığında el becerisinin olmadığını ve renkleri ayırt edemediği için mozaik yapamayacağını düşünen Savcılıoğlu, zamanla o el becerisini kazandığını ifade etti.

Kursla birlikte renkleri ayırt etmeye başladı

Ertuğrul'un annesi Dilek Savcılıoğlu da oğlunun mozaik kursuna geldikten sonra renkleri ayırt etmeyi öğrendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlk başlarda renklerin ismini bilmediğini düşündük. Sonra doktora danıştığımızda renk körü olduğunu öğrendik. Şimdi de bu durumu mozaik yaparak kendi kendine aşmaya çalışıyor. Bazı renkleri algılıyor bazı renkleri de ezberlemeye çalışıyor. Yaptığı tabloların sergilendiğini görmek beni çok mutlu etti."

Mozaik Öğretmeni Şeyda Çetinkaya ise çok renkli bir sanat olan mozaiğin yapımında zorlanan öğrenciyle zamanla bu sorunu aştıklarını söyleyerek, "Ertuğrul burada 7 yıldır benimle beraber ve mozaik çalışmasına beraber başladık. Boncuktan, doğal taştan ve cam taştan tablolar yapmaya başladık. Ertuğrul'a renklerin resimdeki yeriyle doğal taştaki yerini göstererek belli oranlarda yapıştırmaya başladık. Böylelikle her seferinde kademeli bir şekilde eserleri tamamladık. Ertuğrul 7 yıl önce buraya geldiğinde renkleri karıştıran bir çocukken mozaik sanatıyla bu sorunu aştı." dedi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Renk Körlüğü Olan Genç Mozaik Sanatıyla Hastalığını Yeniyor - Son Dakika

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