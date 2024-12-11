Güncel

Vize'de "Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi ile boyama kitabı hazırlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vize Kaymakamlığı işbirliğinde yürütülen "Renklerin Serüveni Kırklareli" Projesi kapsamında boyama kitabı hazırlandığını belirtti.

Boyama kitabı ile Kırklareli'nin tarihi ve turistik mekanları, kültürel alanları ile doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Akdemir, kitapta yer alan görsellerin boyama alanı ve görsel anlatım metinlerinin bulunduğunu kaydetti.

Çocukların Kırklareli ve ilçelerindeki önemli yapıların resimlerini boyarken, yaşadığı kentin güzelliklerini keşfedeceğini aktaran Akdemir, "Çocukların hem eğlenmesini hem de tarih bilinci kazanmasını hedefliyoruz. Yakında okullara dağıtacağımız bu özel boyama kitabı, öğrencilerin yerel kültürle tanışmalarına katkı sağlayacak. Kitap ayrıca çocuklara Kırklareli'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini renklerle keşfetme fırsatı sunarken, el becerilerini geliştirmelerine ve şehrin geçmişini öğrenmelerine yardımcı olacak. Bu proje ile yerel kimliğin güçlenmesine ve tarih bilincinin yayılmasına önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Güvenli Yarınlara" Projesi

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Yarınlara" Projesi çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında Vize ilçesinde lise öğrencilerine aile ve güvenli internet, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, akran zorbalığı, siber suçlar, dijital oyun bağımlılığı, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital ortamda kişisel verilerin korunması gibi konularda eğitim verildi.

Eğitimde internetin doğru kullanılması, dijital ortamlarda kişisel verilerin korunması ve alınması gereken önlemler anlatılırken, olası bir durumda başvurulacak merciler hakkında bilgi verildi.