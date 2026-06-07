Renkli Harfler Projesi'yle Çocukların Geleceğine Renkli Dokunuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Renkli Harfler Projesi'yle Çocukların Geleceğine Renkli Dokunuş

07.06.2026 11:03  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de okuma-yazma güçlüğü çeken çocuklara destek olan Renkli Harfler Projesi, ikinci yılına hazırlanırken UCLG-Mexico City-Culture 21 Ödülü'nde finale kaldı. Gönüllü gençlerle yürütülen proje, kapsayıcı eğitim modeliyle dikkat çekiyor.

(İZMİR) - Okuma-yazma güçlüğü yaşayan çocuklara umut olan Renkli Harfler Projesi büyüyor. İzmir'de gönüllü gençlerin desteğiyle yürütülen proje ikinci yılına hazırlanırken, dünya çapında prestijli bir ödülde finalist olmayı başardı.

Geçen yıl saha çalışmaları ve gönüllü eğitimleriyle başlayan, üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü gençlerin iş birliğiyle büyüyen Renkli Harfler Projesi, ikinci yılında daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Bu yıl ekim ayında başlayacak yeni dönem öncesinde gönüllü üniversite öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında gönüllü gençler yeni döneme hazırlandı.

GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ VERİLDİ

1-13 Mayıs tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi ve Kent Kütüphanesi'nde gönüllü eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlere Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören gönüllü üniversite öğrencileri katıldı. İki grup halinde yürütülen program kapsamında gönüllüler; "Öğretmenin Bağ Kurma Senaryoları", "Çocuk Hakları Bağlamında Kapsayıcılık", "Zor Durumlarda Sınıf Yönetimi", "Sorgulamaya Dayalı Okuma-Yazma Yöntemleri", "Eğitmen-Veli İletişim Teknikleri" ve "Eğitimde Yaratıcı Drama" başlıklarında eğitim aldı.

YENİ DÖNEM HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Eğitimlerin ardından Aliağa Afacan Eğitim Evi'nde düzenlenen "Genç Öğretmenler Buluşuyor: Yenilikçi Öğrenme Atölyeleri" programında eğitim süreçlerinin çıktıları değerlendirildi, yeni dönem hedefleri belirlendi ve gönüllüler arasında deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, program kapsamında yaptığı sunumda gönüllülüğün bireysel ve toplumsal etkilerine dikkati çekti. Kültürship'ten Ayzin Akgün ve Ceren Nur Demirci'nin katılımıyla gerçekleştirilen "Farklı Öğrenme Yöntemleri ile Sahadaki Sorunlara Çözümler" söyleşisinde gönüllülerin sahada karşılaşabilecekleri durumlar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Geçtiğimiz proje döneminde çocuklarla çalışan üniversiteli gençler de deneyim aktarımı atölyesinde yeni gönüllülerle bir araya gelerek saha deneyimlerini paylaştı. Katılımcılarla birlikte yürütülen değerlendirme oturumlarında ikinci yılın yol haritası oluşturuldu.

Renkli Harfler Projesi, İzmir'de kentsel ve sosyal imkanlara erişimi sınırlı bölgelerde yaşayan çocukların okuma-yazma becerilerini desteklemeyi, onlara okuma alışkanlığı kazandırmayı ve eğitim süreçlerine gönüllü destek mekanizmaları oluşturmayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda kütüphaneleri yalnızca bilgiye erişim mekanları olarak değil öğrenmenin, dayanışmanın ve gönüllülüğün buluştuğu toplumsal alanlar olarak güçlendirmeyi hedefliyor.

PROJE ULUSLARARASI ÖDÜLE FİNALİST OLDU

Renkli Harfler Projesi, yerel yönetimlerin kültür alanındaki yenilikçi uygulamalarını ödüllendiren ve dünya çapında örnek gösterilen çalışmaları görünür kılmayı amaçlayan UCLG-Mexico City-Culture 21 Ödülü'nde finalist projeler arasında yer aldı. Bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası UCLG-Mexico City-Culture 21 Ödülü, kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendiren, insanların yaşam kalitesine katkı sunan, yerel yönetimlerin yenilikçi politika, program ve projelerini ödüllendirmeyi amaçlıyor. Ödül programı aynı zamanda başarılı uygulamaların farklı kentlerde ve ülkelerde yeniden uygulanabilirliğini teşvik ederek kültür temelli yerel kalkınma çalışmalarının yaygınlaşmasını hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Renkli Harfler Projesi, okuma-yazma güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik kapsayıcı yaklaşımı, gönüllülük temelli yapısı ve kütüphaneleri toplumsal öğrenme merkezlerine dönüştüren modeliyle uluslararası jüri tarafından değerlendirmeye alınarak finale kalma başarısı gösterdi. Ödül sonuçlarının haziran ayı içerisinde açıklanması beklenirken, finalist olarak gösterilen Renkli Harfler Projesi, İzmir'de geliştirilen gönüllülük temelli ve kapsayıcı eğitim modelinin uluslararası ölçekte görünürlük kazanması açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Proje, ikinci yılında daha fazla çocuğa ulaşmak, gönüllülük kültürünü güçlendirmek ve kütüphaneleri yaşam boyu öğrenmenin merkezleri haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Mexico City, Eğitim, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Renkli Harfler Projesi'yle Çocukların Geleceğine Renkli Dokunuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
09:49
Belçika’da olay görüntü Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:23:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Renkli Harfler Projesi'yle Çocukların Geleceğine Renkli Dokunuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.