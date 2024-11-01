Renkli Patates Hasadı Sivas'ta Başladı - Son Dakika
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Renkli Patates Hasadı Sivas'ta Başladı

Sivas'ta sarı, mor ve kırmızı patateslerin hasadı yapıldı, 120 öğrenciye burs sağlanacak.

01.11.2024 20:42
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Sivas'ta renkli hasat başladı

Sivas'ta sarı, mor ve kırmızı renkli patateslerin hasadına başlandı

SİVAS - Sivas'ta aylar önce toprakla buluşan ve farklı renklerdeki görüntüleriyle dikkat çeken patateslerin hasadı başladı. Patatesler; sarı, mor ve kırmızı renklerinin yanı sıra içerdikleri besin değerleri ile de dikkat çekiyor.

Sivas'ta akademisyenler, alternatif tarımı geliştirmek ve yeni ürünleri çiftçilere tanıtmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 600 dekarlık arazide çalışma yürüten akademisyenler, Sivas'ta daha önce denenmemiş ürünleri yetiştirerek hasat ediyor. Bu çerçevede son yıllarda oldukça ilgi gören ve içerdiği kalsiyum, magnezyum ve potasyum değerleri ile insan sağlığına faydalı olduğu bilinen mor patatesin yanı sıra kızartmalık diye tabir edilen kırmızı patates ekildi. Aylar önce toprakla buluşturulan ve yeterli olgunluğa erişen renkli patateslerin hasadına başlandı. Hasat edilen sarı, mor ve kırmızı renkli patateslerden elde edilen gelir ile 120 öğrenciye burs verilecek.

"Mor patatesin sağlığa faydalı olduğu bilinmekte"

Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili bilgiler veren Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim üyesi ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, "Biz son 4 yıldır birçok ürünün yetiştirilmesini sağladık. Bu ürünler içerisinde farklı renkte patateslerimiz var. Özellikle mor patates bu ürünlerin en başında gelmekte. Mor patatesin özelliği yüksek antioksidan içeriği nedeniyle sağlığa faydalı olduğu bilinmekte. Besin elementlerinden kalsiyum, magnezyum, özellikle potasyum içeriği çok fazla olduğu için faydalı bir ürün olduğu söylenmekte. Hatta diyabetli hastaların şekerlerin düzenlenmesinde de yararlı olduğuna dair bilgiler bulunmakta. Burada hem öğrencilerimiz pratiklerini yapıyor. Hem elde edilen ürünlerle öğrencilere geri burs olarak dönüyor. Geçen yıl yüz öğrenciye burs sağlamıştık. Bu yıl da rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Şengönül hocamızın desteğiyle bunu 120 öğrenciye çıkardık" dedi.

Öğrenciler hem bilgi ediniyor, hem burs alıyor

Mor patatesin yanı sıra kırmızı patatesinde ekildiğini ifade eden Doç. Dr. Demirbaş, "Öğrencilerimiz de burada yine doğal yöntemlerle nasıl ürün yetiştirildiğini öğrenmekte ve görmekte. Elde edilen ürünlerde burs olarak geri dönmekte. Normal bildiğimiz patatesin yanı sıra bir de kırmızı patates ektik. Renginden dolayı çok güzel bir görüntüsü var. Cipslik bir patatestir. Mor patatesi dört yıldır ekiyoruz. Bunu da önümüzdeki yıllarda arttırmayı planlıyoruz. Üniversite içerisinde toplam 600 dekarlık bir alanda çalışma yapıyoruz. Patates ekimimiz ortalama her yıl 20 dekar civarında. Hedefimiz hem yeni ürünleri Sivas çiftçisine tanıtmak, hem de burada ne kadar çok öğrenciye burs verebilirsek ne mutlu bize. Bizim en büyük hedefimiz budur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Sivas, Tarım, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Renkli Patates Hasadı Sivas'ta Başladı - Son Dakika

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