Reşadiye\'de Yol Toprak Kayması Sonrası Açıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprak kayması sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

Reşadiye- Koyulhisar D-100 kara yolu Tavara Irmak Mahallesi yakınlarında yağış etkili oldu.

Yağış sonrası dağdan kayan toprak ve taşlar, D-100 kara yolunu kapattı.

Reşadiye Kaymakamı Ahmet Tan, AA muhabirine, ilçede öğleden sonra yağmurun etkili olduğunu belirterek, "Yağış sonrası D-100 kara yolu toprak ve taşların düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Umurca köyümüzde İl Özel İdaresine ait kepçe vardı. Hemen olay yerine geçerek kısa sürede yolu trafik akışına açtı." bilgisini verdi.