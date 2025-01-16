Reşat Nuri Güntekin'in Yazıları Kitaplaştı

Güncel

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in gazete ve dergilerde yayımlanmış yazıları, ilk kez İnkılap Kitabevi tarafından bir araya getirildi.

Yayınevinden yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyetimiz & Paris Notları" başlığıyla hazırlanan kitapta, Güntekin'in 1938-1949 arasında kaleme aldığı yazılar yer alıyor.

Güntekin, bu yazılarda, edebiyat, dil ve eğitim gibi konuları işlerken, aynı zamanda Cumhuriyet ilke ve inkılaplarının izinde toplumsal meseleleri ve gündelik yaşamı ele alıyor.

"Yolcu Notları" ve "Seyahat Notları" başlıkları altında toplanan kitabı, Fatih Kanter hazırlarken, genel yayın yönetmenliğini Gülşen İşeri üstlendi.