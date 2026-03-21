Resim Tutkusu Huzurevinde Devam Ediyor

Tekirdağ'da oturan 67 yaşındaki Serpil Çor, 3 yıldır kaldığı huzurevinde resim tutkusunu sürdürerek hem üretmeye hem de sosyalleşmeye devam ediyor.

Çocukluk yıllarında başlayan resim merakı Çor için zamanla tutkuya dönüştü.

Resimde kendi kendini geliştiren Çor, çizimlerini 60 yıldır sürdürüyor. Kendi isteğiyle 3 yıl önce Zübeyde Hanım Huzurevine yerleşen Çor, burada da tuvalin başından ayrılmıyor.

Huzurevinde geçirdiği süre boyunca fırçasını ve kalemini elinden bırakmayan Çor, yaptığı çalışmalarla hem sosyalleşiyor hem de yaşadığı ortamı renklendiriyor.

Çor'un siyaset ve sinema dünyasından isimlerin portrelerini yaptığı eserler, huzurevinin duvarlarını süslüyor.

Eser sayısını her geçen gün artıran Çor, ilerleyen dönemde resim sergisi açmayı amaçlıyor.

Çor, AA muhabirine, resim yapmanın kendisi için tutku olduğunu, üretmeye devam ettikçe mutlu olduğunu söyledi.

Resim merakının 7 yaşında başladığını ifade eden Çor, "Resim benim için büyük bir aşk. Çocuk yaşlardan beri çiziyorum. Benim için bir tutku. Babam doktor olmamı çok istiyordu. Beni alır, birlikte sohbet ederdik ama benim elimde daima defterim ve kalemim olurdu. Babam konuşurken ben çizmeye devam ederdim." dedi.

Çor, aldığı eğitimlerin ardından resimlerini daha estetik hale getirdiğini belirtti.

Çizdiği resimlerin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini anlatan Çor, "Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir Bey'in destek olması ve resimlerimi astırması büyük bir incelik oldu. Bu beni çok mutlu etti. Bu benim için birçok açıdan destektir. Çizdiğim şeyler olumlu ve güzel çıkarsa mutlu oluyorum. İleride sergi açmak istiyorum ve eminim ki olacaktır." diye konuştu.