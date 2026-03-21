Resim Tutkusu Huzurevinde Devam Ediyor

21.03.2026 11:25
67 yaşındaki Serpil Çor, huzurevinde resim yaparak sosyalleşiyor ve bir sergi açmayı hedefliyor.

Tekirdağ'da oturan 67 yaşındaki Serpil Çor, 3 yıldır kaldığı huzurevinde resim tutkusunu sürdürerek hem üretmeye hem de sosyalleşmeye devam ediyor.

Çocukluk yıllarında başlayan resim merakı Çor için zamanla tutkuya dönüştü.

Resimde kendi kendini geliştiren Çor, çizimlerini 60 yıldır sürdürüyor. Kendi isteğiyle 3 yıl önce Zübeyde Hanım Huzurevine yerleşen Çor, burada da tuvalin başından ayrılmıyor.

Huzurevinde geçirdiği süre boyunca fırçasını ve kalemini elinden bırakmayan Çor, yaptığı çalışmalarla hem sosyalleşiyor hem de yaşadığı ortamı renklendiriyor.

Çor'un siyaset ve sinema dünyasından isimlerin portrelerini yaptığı eserler, huzurevinin duvarlarını süslüyor.

Eser sayısını her geçen gün artıran Çor, ilerleyen dönemde resim sergisi açmayı amaçlıyor.

Çor, AA muhabirine, resim yapmanın kendisi için tutku olduğunu, üretmeye devam ettikçe mutlu olduğunu söyledi.

Resim merakının 7 yaşında başladığını ifade eden Çor, "Resim benim için büyük bir aşk. Çocuk yaşlardan beri çiziyorum. Benim için bir tutku. Babam doktor olmamı çok istiyordu. Beni alır, birlikte sohbet ederdik ama benim elimde daima defterim ve kalemim olurdu. Babam konuşurken ben çizmeye devam ederdim." dedi.

Çor, aldığı eğitimlerin ardından resimlerini daha estetik hale getirdiğini belirtti.

Çizdiği resimlerin beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini anlatan Çor, "Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir Bey'in destek olması ve resimlerimi astırması büyük bir incelik oldu. Bu beni çok mutlu etti. Bu benim için birçok açıdan destektir. Çizdiğim şeyler olumlu ve güzel çıkarsa mutlu oluyorum. İleride sergi açmak istiyorum ve eminim ki olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti 6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul’da silahlı saldırı Hayatını kaybetti Genç futbolcuya bayram tatili için geldiği İstanbul'da silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:27
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
10:11
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
08:59
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
