Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, çok sayıda kentin valisi değişti.

İŞTE VALİSİ DEĞİŞEN İLLER

Yayımlanan kararla Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Denizli, Trabzon, Karaman, Çankırı, Niğde, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Kilis, Kırıkkale, Giresun, Osmaniye, Adana ve Karabük'ün valileri değişti. Balilerden 7'si merkeze çekilirken, 12'sinin görev yeri değişti.

Öte yandan Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Aksaray Valisi olarak ve Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ise Kilis Valisi olarak atandı.

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valisi ve Oktay Çağatay ise Karabük Valisi olarak atandı. Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Valisi olarak atanırken, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Ağrı Valisi olarak atandı.

Yapılan atamaların tam listesi şöyle: