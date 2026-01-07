Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti - Son Dakika
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti

07.01.2026 01:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 7 vali merkeze çekilirken, 19 valilikte görev değişikliği oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, çok sayıda kentin valisi değişti.

İŞTE VALİSİ DEĞİŞEN İLLER

Yayımlanan kararla Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Denizli, Trabzon, Karaman, Çankırı, Niğde, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Kilis, Kırıkkale, Giresun, Osmaniye, Adana ve Karabük'ün valileri değişti. Balilerden 7'si merkeze çekilirken, 12'sinin görev yeri değişti.

Öte yandan Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Aksaray Valisi olarak ve Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ise Kilis Valisi olarak atandı.

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valisi ve Oktay Çağatay ise Karabük Valisi olarak atandı. Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Valisi olarak atanırken, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Ağrı Valisi olarak atandı.

Yapılan atamaların tam listesi şöyle:

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • r5jtgp8pjy r5jtgp8pjy:
    Milletine Hizmet Yolunda !? Başta Cumhurbaşkanımıza ; Sağlık Sıhhat,Afiyet Diler, Valilerimize Başârılar Dileriz. ???? 19 30 Yanıtla
  • Serkan Beyhan Serkan Beyhan:
    Hayırlı Olsun.Bu arada Vali İsmi Yüce Allahın İsimlerinden Biridir. Ne mutlu Valilerimize. 19 23 Yanıtla
  • sfv6xxmqym sfv6xxmqym:
    Balilerden 7 si demişsin ?? 4 2 Yanıtla
    Gülnihal Demir Gülnihal Demir:
    Der o yanlış yazmaktan utanılmıyor ders alınmıyor 6 0
  • 20040951 20040951:
    Gece yarısı değişik.. 1 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
