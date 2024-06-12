Ressam Devrim Erbil'in sanat hayatının tüm dönemlerinden eserlerin yer aldığı "Yatay Derinlik" sergisi, MAJİ Art Gallery Bodrum'da 15 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.
Usta sanatçının eserlerinde kullandığı tüm uygulama tekniklerinin sunumu, Uğur Batı küratörlüğünde gerçekleşecek. Sergi, Gaye Donay liderliğinde hazırlandı.
Resimlerinde farklı teknikler kullanan sanatçı, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi oldu.
Son Dakika › Güncel › Ressam Devrim Erbil'in 'Yatay Derinlik' Sergisi Bodrum'da Açılıyor - Son Dakika
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