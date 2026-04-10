FATİH'te bir restoranın önüne bırakılan içecek kasalarını el arabasına yükleyerek çalan 1'i kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Nişanca Mahallesi Nişanca Bostan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, şüpheliler restoranın önüne bırakılan içecek kasalarını el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, 1'i kadın 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Restoran Önünde Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
