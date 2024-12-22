Restoran Sahibi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki bir restoranda, müşteriler arasında çıkan tartışmaya müdahale eden işletme sahibi Hamit Binbay (48), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Cennet Caddesi üzerindeki restoranda meydana geldi. Restoranda, müşteriler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın son bulmaması üzerine ihbarla restorana polis ekipleri sevk edilirken, işletme sahibi Hamit Binbay da tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Binbay, bu sırada fenalaşarak yığıldı. Binbay, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamit Binbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli, 2 çocuk babası Binbay'ın cenazesi, hastane morguna konuldu. Öte yandan tartışan müşteriler, birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine emniyete götürüldü.