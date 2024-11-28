Restoran Tartışması Kanlı Bitti: Garson Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Restoran Tartışması Kanlı Bitti: Garson Hayatını Kaybetti

Restoran Tartışması Kanlı Bitti: Garson Hayatını Kaybetti

Fatih'te bir restoranda çalınmayan şarkı nedeniyle çıkan tartışma sonrası mekandan atılan 3 kişi, tetikçi gönderip kurşun yağdırdı. Olayda garson Recep Denizhan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

28.11.2024 10:55  Güncelleme: 11:00
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Utku Can SÖNMEZ/ İSTANBUL, FATİH'te bir restorana giden 3 kişi, istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle çıkardıkları tartışma sonrası dışarı atıldı. Şüpheliler, iddiaya göre, tetikçi gönderip mekana kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği garson Recep Denizhan (23) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, 23 Kasım'da gece saatlerinde Fatih Kumkapı'da meydana geldi. İddialara göre, 3 şüpheli bir restoranda oturdukları sırada istedikleri şarkının çalınmasını istedi. İşletmecilerin şarkının daha sonra çalınacağını söylemelerine rağmen şüpheliler duruma itiraz etti. İşletme sahibi ve çalışanları taşkınlık çıkaran şüphelileri dışarı çıkardı. Şüpheliler daha sonra iddialara göre, tuttukları tetikçileri eğlence mekanına yolladı. Tetikçiler motosikletle gelerek mekanı kurşun yağmuruna tuttu. Silahlardan çıkan mermilerin isabet ettiği garson Recep Denizhan (23) kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Denizhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

"MEKANI TARIYORLAR"

Kumkapı Restoranlar Esnaflar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Duranoğlu, "Burası tarihi ve turistik bir çarşı. İnsanların rahatça gelebileceği bir yer ama maalesef çarşımızın etrafındaki mahalleler biraz bozuldu. Turizm zamanı zaten burası turistlerin tercih ettiği ve acentelerin de tercih ettiği bir yer. Burada aynı anda 4 bin kişiye yemek verebilen bir çarşıyız. Kendi içimizde de özel güvenliğimiz var ama yeterli değil. İstanbul'da maalesef o kadar bir çeteleşme var ki polislerimizi bile vurulabiliyor. Olayın olduğu mekana üç kişi gelmişler. Canlı müzik yapılan bir yer ve orada istek parçada bulunmuşlar. İstek parçalarıyla ilgili 'Şu an şarkı devam ediyor daha sonra yaparız' deniliyor. Aldığım bilgiler doğrusunda onlar da 'Bizim dediğimiz olacak' diyorlar. Sonra işletme sahibi kibar bir şekilde, hesap almadan gönderiyor. Daha sonra şahıslar birilerini gönderiyorlar. İşletmenin tam kapandığı saatte silahla tarıyorlar. Bir tanesi çalışan kardeşimizin kılcal damarına denk geldiği söyleniyor ve vefat ediyor. Çok üzdü bizi, genç bir kardeşimizdi. İnşallah failleri yakalanır olay açıklığa kavuşur" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoran Tartışması Kanlı Bitti: Garson Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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