 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Restoranda çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Restoranda çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir restoranda meydana gelen kavgada, Yasin Ç. adlı şahıs, Tayfun Yılmaz'ı tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralı şahıs minibüsle hastaneye götürülse de kurtarılamadı. Yasin Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Restoranda çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü
21.01.2024 - 14:49,
Abone Ol
ORDU'da bir restoranda 2 grup arasında çıkan kavgada Yasin Ç. (25), Tayfun Yılmaz'ı (35) tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda alkol alan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Evli ve bir çocuk babası Yasin Ç., üzerindeki tabanca ile Tayfun Yılmaz'a ateş etti. Göğsüne mermi isabet eden Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki bir minibüs ile hastaneye götürülen evli ve 4 çocuk babası Tayfun Yılmaz, kurtarılamadı. Yasin Ç. polis ekiplerince gözaltına alınıp, Gölköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gölköy, Ölüm, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoranda çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika


09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor

Son Dakika
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:41 Çin'de meydana gelen heyelanda 47 kişi mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:14:30. #1.11#
SON DAKİKA: Restoranda çıkan kavgada bir kişi tabanca ile öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement