Zeydan Karalar Hakkında Tahliye Kararı... Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Şahan: Tüm Siyasi Tutuklular Özgür Olana Kadar Sevincimiz Eksik, İçimiz Buruk

05.02.2026 22:55  Güncelleme: 00:35
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesini değerlendirerek, tüm siyasi tutukluların özgürlüğü için dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesine ilişkin, "Tüm siyasi tutuklular özgür olana kadar sevincimiz eksik, içimiz buruk. Dayanışmayla, sabırla ve inançla bekliyoruz. Hepimiz için adalet yerini bulana dek" dedi.

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın tahliyesi, içerde bize; dışarda milletimize derin bir nefes oldu. Duvarlar bizim için de aralandı, hücreye umut doldu. Aylardır evinden, görevinden, kentinden ve özgürlüğünden mahrum bırakılan başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, belediyelerimizin emekçileri var. Burada hepimiz birbirimizi düşünüyoruz. Tüm siyasi tutuklular özgür olana kadar sevincimiz eksik, içimiz buruk. Dayanışmayla, sabırla ve inançla bekliyoruz. Hepimiz için adalet yerini bulana dek!"

Kaynak: ANKA

