Reyhanlı Barajı Onarım Çalışmaları İncelendi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde gövdesi hasar alan Reyhanlı Barajı'ndaki onarım çalışmalarını inceledi.

Valiliğin Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı açıklamaya göre, 9 bin 271 metre uzunluğundaki barajın gövdesindeki hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören barajdaki onarım çalışmalarının kasım ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, barajın tarımsal sulamada kritik rol oynadığını belirtti.

Masatlı, Reyhanlı Barajı'nın çevre açısından büyük değer taşıdığını, göçmen kuşlar için yeni yaşam alanı olduğunu kaydetti.

Kırıkhan ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı süren konutlardaki çalışmaları da inceleyen Masatlı, yetkililerle görüşüp gelinen aşama hakkında bilgi aldı.