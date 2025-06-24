Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dereye düşen 3 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Varışlı Mahallesi'nde hayvanları dereye düşen kişi, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla 3 büyükbaşı kurtardı.
Hayvanlar, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da 3 Büyükbaş Dereye Düştü - Son Dakika
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