Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay\'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, A.S, S.K. ve Z.M.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

28.03.2024 16:53
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Reyhanlı- Antakya yolunun Açcana mevkisinde durdurdukları bir otomobil ve toplu taşıma aracında arama yaptı.

Aramada, toplu taşıma aracının bagajında yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla A.S, S.K. ve Z.M.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Göçmen, Hatay, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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