 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Reyhanlı'da adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Reyhanlı'da adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 kişi, savcıyla görüşme talebiyle adliye binasına geçişine izin verilmemesi üzerine gözaltına alındı. Şüpheliler, görevli polislere tehdit ve küfürde bulunmuş, direnen bir şüpheli ise polislerin üzerine aracını sürmüş ve kaçmıştır. Ancak şüphelilerin aracı kovalamaca sonucu durdurulmuş ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Reyhanlı\'da adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı
16.01.2024 - 12:50,  Güncelleme: 12:52
Abone Ol

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, savcıyla görüşme talebiyle adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 kişinin geçişine izin verilmedi.

Kendilerini engellemeye çalışan görevli polislere tehditte bulunan ve küfreden şüphelilerin gözaltına alınması için bölgeye takviye ekipler çağrıldı.

Gözaltı sırasında ekiplere direnen M.A, bindiği aracını önce polislerin üzerine sürdü, ardından da park halindeki araçlara çarpıp kaçtı.

Yanındaki V.A. ile kaçan M.A'nın aracı kovalamaca sonucu durduruldu.

V.A. ve M.A'nın da arasında olduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hatay, Güvenlik, Adliye, Gözaltı, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:36:07. #1.13#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da adliye binasına zorla girmeye çalışan 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement