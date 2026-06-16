Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalardaki denetimlerde 2 bin 47 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Trafik denetimlerinde de 926 aracı kontrol eden ekipler, 5 aracı trafikten menetti, 62 sürücüye de çeşitli ihlallerden toplamda 1 milyon 606 bin 134 lira ceza uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Asayiş ve Trafik Denetimleri - Son Dakika
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