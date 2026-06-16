Reyhanlı'da Asayiş ve Trafik Denetimleri - Son Dakika
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Reyhanlı'da Asayiş ve Trafik Denetimleri

Reyhanlı\'da Asayiş ve Trafik Denetimleri
16.06.2026 15:03
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Reyhanlı'da yapılan denetimlerde 9 şüpheli yakalanırken, 62 sürücüye 1.6 milyon lira ceza kesildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalardaki denetimlerde 2 bin 47 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Trafik denetimlerinde de 926 aracı kontrol eden ekipler, 5 aracı trafikten menetti, 62 sürücüye de çeşitli ihlallerden toplamda 1 milyon 606 bin 134 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA

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