Reyhanlı'da Bıçaklı Kavga: Kadın Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde Yusuf K. (34) ile karısı Ayşe K. (34) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Karısına bıçakla saldıran Yusuf K, olay yerinden kaçtı.

Zanlının annesinin ihbarı üzerine ikamete 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde, 5 çocuk annesinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Yusuf K'nin yakalanması için çalışma başlattı.