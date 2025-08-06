Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bilgisayar fanı içerisine uyuşturucu hap gizleyen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, bilgisayar fanı içerisine gizlenmiş 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Bilgisayar Fanında Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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