Reyhanlı'da Çalınan Motosiklet Bulundu - Son Dakika
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Reyhanlı'da Çalınan Motosiklet Bulundu

Reyhanlı\'da Çalınan Motosiklet Bulundu
14.06.2026 19:46
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Hatay'da motosiklet hırsızı güvenlik kameraları sayesinde yakalandı, motosiklet sahibine teslim edildi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Abdulrezzak Özbek'in (56) evinin önünden motosiklet çalan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken motosiklet sahibine teslim edildi.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Abdulrezzak Özbek'in motosikleti, evinin önünden çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelemesinin ardından motosikletin Antakya'da olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken, çalınan motosikleti de ele geçirdi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Motosiklet sahibi Abdulrezzak Özbek ise çalınan motosikletinin kısa sürede bulunması nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Hatay, Yaşam, Son Dakika

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