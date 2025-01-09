Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada;
" Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'tan bu yana beklenen oldu. Gönüllü güvenli onurlu düzenli dönüşler artmaya başladı. Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli onurlu ve düzenli şekilde dönüş yaptı" dedi.
Son Dakika › Güncel › Reyhanlı'da Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Gönüllü Dönüşler Hız Kazandı - Son Dakika
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