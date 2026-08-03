Reyhanlı'da Düğün Konvoyunda Kavga - Son Dakika
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Reyhanlı'da Düğün Konvoyunda Kavga

Reyhanlı\'da Düğün Konvoyunda Kavga
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Gelin ve damat yakınları arasında düğün konvoyunda çıkan kavga sonrası 4 kişi yaralandı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda gelin ve damat yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çok sayıda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Kavga anı cep telefonu ile kaydedilirken emniyet yetkililerinin çabalarıyla barışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Reyhanlı E-5 Karayolu Cüdeyde Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Düğün konvoyu seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle gelin ve damat yakınları arasında gerginlik çıktı. Yol kenarında araçlarını durduran gelin ve damat yakınları arasındaki tartışma kısa süre sonra taş, soba ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, özel harekat, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karıştıkları belirlenen bazı kişiler gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Emniyet yetkililerinin araya girmesiyle barışan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Öte yandan, tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Düğün Konvoyunda Kavga - Son Dakika

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