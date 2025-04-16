Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı, Kız Çocuğu Saniyelerle Kurtuldu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya savrularak düşerken bu sırada olay yerinde bulunan bir kız çocuğu, saniyelerle kazadan kurtuldu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada.

Kaza Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Ara sokakta seyir halinde olan otomobil, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan sürücü ve beraberindeki kişi savrularak yere düşerken, sokağın karşı yönüne geçmeye çalışan bir kız çocuğu da kazadan saniyelerle kurtuldu.

Kazada motosiklette bulunan 2 kişinin havaya savruldukları anlar ile kız çocuğunun şans eseri kurtulduğu anlar bölgede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yaralanan 2 kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU, Kamera: Hatay,