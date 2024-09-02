Reyhanlı'da Tarihi Eserler İçin Baskın: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi - Son Dakika
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Reyhanlı'da Tarihi Eserler İçin Baskın: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi

Reyhanlı\'da Tarihi Eserler İçin Baskın: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan bir polis baskınında, Roma, Bizans, Hitit, Antiochia ve Makedonya İmparatorluğu dönemlerine ait 15 bin 301 tarihi eser niteliği taşıyan materyal ele geçirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

02.09.2024 17:21
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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisin baskın yaptığı bir evde tarihi eser niteliği taşıyan 15 bin 301 materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde yüklü miktarda tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada Roma, Bizans, Hitit, Antiochia ve Makedonya İmparatorluğu dönemlerine ait tarihi eser niteliği taşıyan 13 bin 604 sikke, 100 yüzük, 22 kolye ucu, 23 altın sikke, 2 altın yüzük, 22 gümüş sikke, 310 gözyaşı şişesi, 836 kandil, değişik ebat ve şekillerde 382 metal parça ele geçirildi. Adresinde bulunmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: REYHANLI (Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Tarihi Eserler İçin Baskın: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Reyhanlı'da Tarihi Eserler İçin Baskın: 15 Bin 301 Materyal Ele Geçirildi - Son Dakika
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