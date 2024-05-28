Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde tarlada çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Suluköy Mahallesi'ndeki mahsulü toplanmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında tarla ve çevresindeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.
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