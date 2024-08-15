Reyhanlı'da Tır-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü - Son Dakika
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Reyhanlı'da Tır-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

Reyhanlı\'da Tır-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

15.08.2024 16:50
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 R 9922 plakalı tır, Reşit İhsan Bahadırlı Caddesi'nde İsmail Es'in (17) kullandığı 31 RV 298 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Es, sağlık personelince kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Reyhanlı'da Tır-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü - Son Dakika
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