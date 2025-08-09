Rezidansta Darp Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rezidansta Darp Olayı

Rezidansta Darp Olayı
09.08.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de resepsiyon görevlisi, uyardığı kişi tarafından darbedildi. Güvenlik kamerasında kaydedildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir rezidansta çevreye rahatsızlık veren kişi, bina sakinlerinin şikayeti üzerine kendisini uyaran resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak'ı darbetti. Darp raporu alan Dalyaprak, polise giderek şikayetçi olurken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Dalyaprak, "Asansörden iner inmez bana kafa attı. Bir süre boğuştuk, belinde silah görünce müdahale etmekten korkuttum. Beni darbetti" dedi.

Olay 29 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Rezidansın havuzunda eğlenen Emrecan Y. ile yabancı uyruklu kız arkadaşı, resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak tarafından uyarıldı. Bu sırada tartışan Emrecan Y. ile kız arkadaşı, havuzdan ayrıldı. Emrecan Y. asansörle, kız arkadaşı ise yangın merdiveninden binanın 8'inci katına çıktı. Daireye kız arkadaşından önce gelen Emrecan Y., kız arkadaşının içeride olduğunu düşünerek boş dairenin kapısını tekmelemeye ve bağırmaya başladı. Bina sakinlerinin yeniden şikayet etmesi üzerine resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak binanın 8'inci katına çıkarak yeniden uyarıda bulundu. Bunun üzerine Emrecan Y., görevli Dalyaprak'a saldırarak darbetti. Bir süre darbedilen Dalyaprak, binada yaşayan başka bir kişinin evinden çıkarak araya girmesi ile kurtuldu. Hastaneden darp raporu alan Dalyaprak, polise giderek şikayetçi oldu.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak'ın çalıştığı binanın 8'inci katında darbedildiği anlar, binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Emrecan Y.'nin saldırdığı Cevat Dalyaprak'ı yere düşürerek darbettiği anlar yer alıyor.

'BELİNDE SİLAH GÖRÜNCE MÜDAHALE ETMEKTEN KORKTUM'

Darbedilen rezidansın resepsiyon görevlisi Cevat Dalyaprak, "Kız arkadaşı burada oturuyordu. Saat 05.00 sıralarında havuza girmişler. Gece havuza girmek yasak olduğu için şikayet üzerine onları havuzdan çıkardım. Kadın, dairenin olduğu kata yangın merdiveninden çıkarken, erkek arkadaşı ise asansörle çıktı. Erkek arkadaşı asansörle kız arkadaşından önce çıkınca kapıyı çalmaya başlıyor. Kapı açılmayınca kapıya tekme atarak, bağırıyor. Ben de resepsiyon görevlisi olarak çalıştığım için gecenin o saatinde arkadaşı uyarmak için yukarı çıktım. Asansörden inip sessiz olmasını söyler, söylemez bana kafa attı. Bir süre boğuştuk. Belinde silah görünce müdahale etmekten korktum. Bayağı bir boğuştuk. Beni darbetti. 'Asansörle eksi ikinci kata ineceksin. Senin kafana sıkacağım' şeklinde tehdit etmeye başladı. Ardından komşumuz çıkıp olaya müdahale etti. Şahsı uzaklaştırdı, ben de aşağı indim. Hem otoparkın kapısını kırdı, hem de kız arkadaşının oturduğu dairenin kapısını kırdı. Kız arkadaşı o günden beri yok burada. Taşındı, gitti buradan" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rezidansta Darp Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale’deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç Çanakkale'deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı

15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
18:17
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı
Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
18:09
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
17:57
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
17:10
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
17:03
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
16:58
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
16:56
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
16:56
Dusan Tadic’in yeni takımı resmen açıklandı
Dusan Tadic'in yeni takımı resmen açıklandı
16:52
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
16:48
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
16:25
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 15:49:35. #7.11#
SON DAKİKA: Rezidansta Darp Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.