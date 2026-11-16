RIKEN, Fugaku'nun faaliyetlerini yetkisiz erişim nedeniyle askıya aldı

RIKEN, Fugaku'nun faaliyetlerini yetkisiz erişim nedeniyle askıya aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
RIKEN, Fugaku'nun işletim sistemine yetkisiz erişim sağlandığını, kullanıcı verilerinin sızmış olabileceğine dair endişe bulunduğunu duyurdu. Enstitü, erişimin zamanının araştırıldığını ve süper bilgisayarın faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.
Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku"ya "izinsiz erişim" sağlandığı belirtildi.
Kyodo News'un haberine göre, bilgisayarı işleten Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
"Fugaku"nun işletim sistemine yetkisiz erişim sağlandığı belirtilen açıklamada, kullanıcı verilerinin sızmış olabileceğinden endişe edildiği kaydedildi.
Açıklamada, izinsiz erişimin ne zaman gerçekleştiğinin araştırıldığı bildirilirken, "Fugaku" faaliyetlerinin de askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.
Japoncada "varlıklı zirve" anlamına gelen "Fugaku" 2021'de, saniyede 440 katrilyondan fazla işlem yapma hızıyla TOP500 listesinde dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilmişti.
Kaynak: AA
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