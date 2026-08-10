Riyad'da Fabrika Yangını: 16 Bangladeşli Hayatını Kaybetti
Suudi Arabistan'daki fabrikada çıkan yangında 16 Bangladeşli yaşamını yitirdi, cenazeler ülkeye getirilecek.
Bangladeş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 16 Bangladeşlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Yurtdışında Yaşayan Vatandaşların Refahı ve Yurtdışı İstihdam Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir mobilya imalat fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 16 Bangladeşlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bangladeş'in Riyad Büyükelçiliğinin yerel yetkililerle iletişimde olduğu ifade edilen açıklamada, ilgili yetkililere hayatını kaybeden vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilmesi talimatı verildiği kaydedildi.
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